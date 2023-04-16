شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يحضر قداس عيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم السبت مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة بمدينة الجيزة وكان فى استقباله الدكتور القس بشير أنور نودى راعى الكنيسة الإنجيلية بالجيزة وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وشهد محافظ الجيزة قداس عيد القيامه المجيد بمقر الكنيسة مقدما التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بهذه المناسبة، مؤكداً على العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء التي يَشتدُّ بهما الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

ومن جانبه عبر الدكتور القس بشير أنور نودى عن سعادته لحرص المحافظ اللواء أحمد راشد وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية الحضور ومشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة المجيد كما أثنى على المجهودات المبذولة للنهوض بمختلف المجالات بالمحافظة مؤكدا أن الوحدة الوطنية وروح المحبة والتعاون والترابط التي تجمع أبناء الوطن ستظل الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات لتظل مصر واحة للأمن والأمان.

ورافق المحافظ خلال زيارته اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وهند عبد الحليم نائب المحافظ والسيد محمد نور السكرتير المساعد ومديرى المديريات وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالجيزة ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة ورئيس حي جنوب.