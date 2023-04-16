شكرا لقرائتكم خبر عن الصلوات التشفعية.. الكنيسة الأسقفية تصلى من أجل مصر والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتشفعت الكنيسة لأجل العالم المضطرب والعناية لكل دولة تمر بأزمات حيث ذكرت الكنيسة دولة السودان أن يعطى الله الشعب حماية ضد كل شر بإرسال رجاء وسلام القيامة لقلوبهم، وذكرت الكنيسة فى صلاتها الخرب الأوكرانية وأن يزيل الله كل الخوف والألم.

وتقدمت الكنيسة بالصلاة لأجل رئيس الأساقفة وقيادته للكنيسة ومن أجل كل خدامها وقساوستها وشعبها ومن أجل الكنائس فى كل العالم.