شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الأولوية للأكبر سنا من المتقدمين لرياض أطفال المدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قواعد القبول فى المدارس المصرية اليابانية، للطلبة المتقدمين للعام الدراسي المقبل بمرحلة رياض الأطفال، ستكون للأكبر سنا، على أن يحسب السن للطفل المتقدم فى 1 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن قواعد المفاضلة تتم بشكل إلكترونى وبكل شفافية ودقة، ولا يتم اختيار أى طفل لا تتوافر فيه شروط القبول وأبرزها السن.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام، كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.