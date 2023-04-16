شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من معهد تكنولوجيا الأغذية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن خلال الشهر الكريم تعديل العادات الغذائية الخاطئة إلى عادات غذائية صحية، وذلك من خلال تناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة لجميع الفئات العمرية، كل بما يناسبه، حسب العمر و الجنس والنشاط المبذول والحالة الصحية، والوجبة الغذائية الصحية المتوازنة، هي التي تحتوي على "البروتينات – الكربوهيدرات – الدهون – الفيتامينات – الأملاح المعدنية"، ولا ننسى الماء الذي يمثل حوالى 60% - 70% من وزن الجسم.

وفى التقرير التالى، نتعرف على اهم النصائح التى وضعها معهد تكنولوجيا الاغذية خلال شهر رمضان

1- الإقلال تناول عن المقليات.

2- الإقلال من تناول الحلويات.

3- الإقلال من تناول المخللات والتوابل الكثيرة أثناء طهي الطعام.

4- استبدال المشروبات الغازية باللبن الرايب والعصائر الطبيعية و الماء.

5- الامتناع أو التقليل قدر المستطاع من تناول القهوة والشاي و يكون بقليل من السكر.