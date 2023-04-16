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شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن فوائد زيت الزيتون لصحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر
1- يوفر بعض الفيتامينات الهامة للجسم مثل فيتامين E الذي يلعب دور هام في المناعة و له تأثير قوي كمضاد للأكسدة و الوقاية من الأمراض.
2- يحتوى على فيتامينK و له دور هام في الوظائف الحيوية للجسم.
3- يحتوى على بعض المعادن مثل البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، الصوديوم .
4- يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الطبيعية مثل البولى فينولات و خاصة مركب الأوليوكانثال الذي يدخل في كثير من الأدوية .
5- يحتوى زيت الزيتون على التوكوفيرولات الهامة لحماية الخلايا من التلف و الأورام السرطانية .
6- يعمل على تثبيط جزئي في حركة المعدة و بالتالي إطلاق محتويات المعدة للإثنى عشر تدريجياً فيسهل عميلة الهضم و امتصاص الغذاء في الأمعاء ، كما أن زيت الزيتون يحسن وظائف الكبد و يعمل على إطلاق العصارة الصفراوية فيسهل من هضم الدهون و يمنع تكوين الحصوات المرارية ، يعمل أيضاً زيت الزيتون على تنشيط البنكرياس و القيام بوظائفه في عملية الهضم.
8- يوصى بتناول زيت الزيتون لعلاج إضطرابات الجهاز الهضمي المتنوعة ، نتيجة إحتواء زيت الزيتون على السيتوسترول فإنه يمنع جزئياً إمتصاص الكوليسترول بواسطة الأمعاء الدقيقة كما إنه يحفز على إمتصاص العديد من العناصر الغذائية (الكالسيوم-الحديد-الماغنسيوم) .
كما أن لزيت الزيتون تأثير ملين خفيف يساعد في مكافحة الإمساك.
9- يحتوى على نسبة عالية من حمض دهني احادى عدم التشبع الذي يعمل على خفض الكوليسترول الضار (LDL) الذي يترسب على جدر الأوعية الدموية و يسبب تلفها و يفقدها مرونتها و يسبب مشاكل في القلب و يعمل على رفع نسبة الكوليسترول الجيد(HDL) الذي يوفر الحماية من ظهور أمراض القلب و الأوعية الدموية .
10- يحتوى زيت الزيتون على مضادات أكسدة طبيعية مثل البولي فينول و التوكوفيرولات التي تعمل على تثبيط تكوين الشوارد الحرة و بالتالي الحماية من الأورام السرطانية.
11- تناول زيت الزيتون في رمضان و ذلك لدوره المكمل في الصيام في ضبط مستويات سكر الدم و لذلك لابد من إدخاله في وجبات السحور و الفطور للحصول على تلك الفوائد .
12- يحتوى زيت الزيتون على العديد من المكونات التي تغذي المخ و تحمي من الشيخوخة و التدهور العقلي و المعرفي الذي يحدث مع تقدم العمر مثل مرض الزهايمر، كما أن زيت الزيتون يعالج نقص طاقة الهضم و الامتصاص السئ للفيتامينات و الأملاح في مرحلة الشيخوخة.
13- يعمل زيت الزيتون على تحسين عمل و كفاءة الجهاز المناعي ضد الهجمات الخارجية للكائنات الحية الدقيقة و البكتيريا و الفيروسات محاربة مسببات الأمراض و بذلك فهو يعزز جهاز المناعة بفضل وجود فيتامينات (K-E) و يحارب الإلتهابات كما إنه يحارب أمراض المناعة الذاتية و تنظيم الجهاز المناعي بشكل عام.
14- يوصى بزيت الزيتون للنساء و الحوامل حيث إنه ينشط نمو المخ و شبكة الأعصاب لدى الجنين و أيضاً الأطفال بعد الولادة ،و نظراً لإحتواء زيت الزيتون على نسبة كبيرة من حمض الأوليك فإنه يعطي تأثير إيجابي على نمو و ترسيب المعادن في العظام خلال فترة الطفولة نتيحة لتركيبه الكيماوي المتوازن.