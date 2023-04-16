شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: اتخذنا كل الاحتياطات لتأمين التغذية بالطاقة خلال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موضحا أن التوسعات التى تمت بالشبكة، تجعلها قادرة على تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشبكة القومية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء طوال العام، سواء خلال أشهر الصيف أو الشتاء، موكدا أن مركز التحكم القومى لم يلجأ لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي منذ عام 2015.

وأضاف حمزة، أن هناك احتياطى يومى فى الشبكة، يصل إلى 16 ألف ميجا وات يومياً خلال أشهر الصيف، مشيراً إلى أنه لا توجد أى أزمة فى استقرار التيار الكهربائى لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.

و تابع حمزة أن ملاحقة سارقي التيار الكهربائي خلال أيام عيد الفطر المبارك على رأس أولويات شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء و الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.