شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بإعلام بنى سويف: المتحدة قدمت هدية لكل أطفال وأمهات مصر بـ"يحيى وكنوز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة شاهندة عاطف مدرس الصحافة بكلية الإعلام جامعة بنى سويف، إن مسلسل يحيى وكنوز الذى انتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن دراما ومسلسلات رمضان 2023 فى غاية الأهمية، موضحة أن المسلسل عبارة عن محتوى آمن على الأطفال ويدعم تاريخ وحضارة الدولة المصرية واللغة المصرية وذلك بعد غياب لفترات طويلة لأى محتوى يخص أطفال مصر.

وأضافت الدكتورة شاهندة عاطف، فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن الشركة المتحدة طرحت مسلسل يحيى وكنوز الذى لفت انتباه أمهات مصر وحقق جذب للأطفال نظرا للسيناريو القوى الذى يجمع بين الآثارة والمغامرة متابعة" الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت هدية لكل أطفال وأمهات مصر بمسلسل يحيى وكنوز ضمن دراما رمضان الذى يروج للحضارة المصرية وملوك مصر والحضارة المصرية القديمة وانتصارات القدماء المصريين وعظمة البناء والهندسة المصرية فى بناء الاهرامات والمعابد والتطور الكبير فى مجالات الطب والهندسة تم جمعه فى عمل درامى كرتونى ممتع للأم والطفل وجميع أفراد الأسرة على حد سواء.

وتابعت مدرس الصحافة بكلية الإعلام جامعة بنى سويف، أن المسلسل فى الجزء الثانى " سر البردية" شهد تطور بشكل كبير وأبعاد جديدة للرسوم المتحركة وبدأ فى إضافة الرسوم البياناية والـ3d والخرائط ، مؤكدة أن المحتوى يعرف الأطفال تاريخ الوطن وفق قالب معلوماتى بالرسوم البيانية والخرائط بشكل عصرى وفكر خلاق وعصرى يتماشى مع عقول الأطفال حاليا فى عصر الذكاء الاصطناعى.