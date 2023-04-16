شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إعلام "الأهرام الكندية": المتحدة أجادت فى الدراما الإذاعية وحققت رضا المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أمانى رضا بإعلام القاهرة ووكيل كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أجادت فى تقديم دراما متنوعة على الخريطة الرمضانية الإذاعية، وأثبتت أنها لا تتواجد فقط على الخريطة الدرامية التليفزيونية ولكن على خريطة الراديو والإذاعة، إذ قدمت دراما استطاعت أن ترضى المشاهدين الذين ما زال لديهم خصوصية رمضان للاستماع إلى الراديو والإذاعة والتعرف على بعض الأمور السمعية التى ارتبطت معنا فى شهر رمضان.

وأضافت الدكتورة أمانى رضا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت تنوعا كبيرا على الخريطة الدرامية الإذاعية بمسلسلات لنجوم كبار، استطاعت تعويض غياب بعض الفنانين عن الدراما التليفزيونية خلال شهر رمضان المبارك، وحافظت على ذوق الجمهور المصرى المتابع للراديو والإذاعة.