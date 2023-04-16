شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إلغاء الشارع التخطيطى امتداد شارع المحولات والمتقاطع مع شارع العروبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 89 الصادر بتاريخ 16 أبريل سنة 2023، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإلغاء الشارع التخطيطي بعرض 40م امتداد شارع المحولات والمتقاطع مع شارع العروبة تخطيطي بعرض 30م.

ونص القرار رقم 366 لسنة 2023، على أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة الجيزة - الإدارات الهندسية - بشأن طلب استصدار قرار بإلغاء الشارع التخطيطي بعرض 40م امتداد شارع المحولات والمتقاطع مع شارع العروبة تخطيطي بعرض 30م؛ وعلى كلك المشروع المعتمد منا بتاريخ 4/1/2023؛ تقرر:

مادة (1): إلغاء الشارع التخطيطي بعرض 40م امتداد شارع المحولات في المسافة من شارع محمد طاحون (امتداد شارع محمد علي) شمالا حتى تقاطعه مع شارع العروبة جنوبا مع الالتزام بخط التنظيم بشارع العروبة التخطيطي بعرض 30م، على أن يكون عرض شارع امتداد محمود القط (امتداد شارع المحولات) القائمة بالطبيعة بالمنطقة المحصورة بين شارع محمود طاحون شمالا وتقاطعه مع شارع العروبة جنوبا بعرض لا يقل عن 20م مع مراعاة حد نزع الملكية لمحور عمرو بن العاص وكذا الالتزام بعروض الشوارع طبقا للمخطط المعد بمعرفة المكتب الاستشاري المكلف بذلك بالنسبة للشوارع المحيطة بالموقع ومحور عمرو بن العاص والجزء الملغي من الشارع التخطيطي كما هو موضح بالرسم.

مادة (2): ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.