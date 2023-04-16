شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يزور كاتدرائية العباسية ويهنئ البابا تواضروس بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، زيارة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة إلى الإخوة الأقباط، بمناسبة احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، حيث حضر قداس عيد القيامة المجيد الذى ترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والكتاب والإعلاميين والفنانين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وحرص اللواء هشام آمنة على تقديم التهنئة إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعياً الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا على جميع الأخوة الأقباط وأن يديم المحبة بين جميع أطياف الشعب المصرى داخل وخارج مصر ويحفظ وطننا الغالى من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، بعد صيام دام 55 يوما، وذلك بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة الكبرى وسط مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد القيامة المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالأعلام البيضاء والورود ابتهاجا بالعيد.

ونقل التلفزيون المصرى صلوات القداس الإلهى على الهواء مباشرة، كما يتم نقل الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية والصفحة الرسمية للمتحدث بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.