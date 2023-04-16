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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ9 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ9 جنيهات .

-البطاطس بـ9 جنيهات.

‏-البصل الأبيض بـ 14جنيها.

-البصل الأحمر بـ14 جنيها.

-البسلة بـ 22 جنيها.

-الكوسة 12.5 جنيه .

-الجزر بـ 10.5 جنيه.

-الخيار بـ 13.5 جنيه .

-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفاصوليا بـ12.5 جنيه.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيها.

-الباذنجان الأبيض بـ10.5 جنيه.

-الباذنجان العروس بـ10.5 جنيه.

-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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