الشيخ خالد الجمل يكشف أهم رسائل مسلسل "رسالة الإمام" فى الحلقة 24

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامى والخطيب بالأوقاف، إن الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "رسالة الإمام"، شهدت عدة رسائل للإمام الشافعي:

١- الرسالة: "الشافعي يجلس في حلقة علمه بين تلميذيه مستمعا ومشاركا في حوار فقهي واسع .. أرسل علي إثره أحدهم بدلا منه لمن أراد أن يستفتيه.. وبالفعل يفتيه بدلا من الإمام."

الخلاصة: (العالم ليس من له أتباع يرددون أدعيته والقصص الرقاق التي يقولها فقط .. ولكن العالم هو من يخرج لنا تلاميذا أكفاء يدربهم علي الفقه واستحضار الأدلة والمهارات الدعوية الحوارية التي تصلح أحوال الناس).

٢- الرسالة: "الشافعي يرسل تلميذه مرة أخري لمحاولة إقناع أحد الرجال بالعدول عن أخذه ميراث أخته بغير حق مخاطبا إياه بكل رفق وهدوء".

الخلاصة: (العالم لا يعلم تلامذته الغلظة والحدة في مخاطبة العصاة إنما يعلمهم كيف ينصحون ويخاطبون غيرهم بهدوء ورفق مهما كان عاصيا أو مذنبا).

٣- الرسالة: "وسط دهشة من الرجال .. الشافعى يدخل إلي حلقة علمه بالمسجد وخلفه ابنته مع بعض النساء ممن أردن أن يستمعن إلي دروس العلم شأنهن شأن الرجال."

الخلاصة: (العالم الفقيه هو من يحترم رغبة النساء في حضور مجالس العلم كما يفعل الرجال فلا تقليل لهن ولا حرج من أن يحضرن مجالس العلم كافة لاسيما العلم الشرعي شأنهن شأن الرجال إذا ما حفظ كل منهما واجباته ومسؤولياته التي أقرها الله تعالي في كتابه وسنة رسوله).