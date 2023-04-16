شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن تغيير مواعيد رحلاتها بسبب التوقيت الصيفى بدءا من الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران إقلاع جميع رحلاتها الجوية بعد موعدها المحدد بساعة، نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتباراً من الدقيقة الأولي من فجر يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023.

وتهيب شركة مصر للطيران المسافرين بضرورة مراجعة حجوزاتهم للتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران

أو الوكيل السياحي.