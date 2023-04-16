شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بمسقط تشارك فى احتفالات عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد وطنى حافل بكل مشاعر الحب والإخاء بين أبناء الجالية المصرية بسلطنة عُمان، شارك السفير خالد راضى سفير مصر لدى السلطنة وأعضاء السفارة ، احتفالات الكنيسة القبطية بمسقط بعيد القيامة المجيد، بحضور ومشاركة عدد كبير من أبناء الجالية، وسط أجواء احتفالية عامرة بالمحبة والتآخى.

وحرص السفير خالد راضى وأعضاء السفارة على حضور احتفال الكنيسة القبطية بعيد القيامة المجيد ومشاركة وتهنئة أبناء الجالية المصرية الأقباط بعيدهم، انطلاقا من وحدة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه، وتأكيداً على ما تتطلبه رفعة مصر من تضافر جميع أطياف المجتمع.

واستقبل الأب سوريال الأنبا بيشوى راعى الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية بسلطنة عُمان السفير المصرى والحضور، وألقى كلمة رحب فيها بجميع الحضور وتحدث عن أجواء المحبة والتسامح، بين الجميع والمصير الواحد المشترك.

وتقدم الأب سوريال بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى متمنياً له ولمصر الخير والتقدم، وأن يعم الأمن والسلام على مصر وأن يحفظها من كل شر.

وهنأ الأب سوريال أبناء الجالية المصرية فى السلطنة بعيد القيامة المجيد، مشيداً بروح الإخاء والمودة التى تجمع بينهم جميعاً مسلمين ومسيحيين.

وتقدم بالشكر للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان على رعايته الكريمة لأبناء الجالية المصرية فى سلطنة عُمان، ونقل إلى أبناء الجالية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تهنئته التى بعث بها لأقباط مصر فى مسقط، وشكر وزير الأوقاف و"الشئون الدينية" العمانى، وشرطة عمان السلطانية على حسن تعاونهم الدائم.

وفي كلمته قدم السفير خالد راضي التهنئة للجالية المصرية بمناسبة عيد القيامه المجيد، ونقل رسالة التهنئة التى بعثها الرئيس عبدالفتاح السيسى للكنيسة وأبناء الجالية المصرية فى السلطنة.

وهنأ السفير خالد راضى الأب سوريال الأنبا بيشوى راعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مسقط وأبناء الجالية الأقباط ، ونقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى وجميع أبناء الجالية المصرية لإخوانهم بمناسبة عيد القيامه المجيد .

وأشاد السفير المصرى بروح التعاون والإخاء والمودة التى تجمع بين أبناء الجالية المصرية بالسلطنة من المسلمين المسيحيين.

حضر الاحتفال المستشار السياسى تامر صالح، والمستشار خالد سالم، والمستشار احمد شعيب نائب السفير ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الجالية، والمدرسة المصرية ، ولفيف من رموز الجالية المصرية، والكنيسة القبطية المصرية بمسقط.