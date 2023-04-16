شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن نتائج المرحلة الثانية للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، الانتهاء من القرعة التي أقيمت للأدوار النهائية للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا والمقامة برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتى أسفرت عن الآتي:

** المجموعة الأولي (جامعة 6 أكتوبر - جامعة حلوان - جامعة بنها - جامعة المنوفية)

** المجموعة الثانية (جامعة بني سويف - جامعة المنصورة -جامعة قناة السويس - التعليم العالى).

وانتهت مباريات اليوم الأول من الأدوار النهائية المقامة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية والتي تقام في الفترة من 4/13 إلى 4/15 وقد أسفرت نتائج اليوم الأول عن الآتي:

- التعليم العالى (2) × المنصورة (1)

- بني سويف (2) × قناة السويس (1)

- بني سويف (2) × المنصورة (0)

- 6 أكتوبر (0) × حلوان (0)

- بنها (0) × المنوفية (1)

- 6 أكتوبر (0) × بنها (2)

يذكر أن البطولة أقيمت بإشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، د. سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بهاء مختار، رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، د. ياسر مبروك مدير البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.