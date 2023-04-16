شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج 10 آلاف بطاقة رقم قومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء عمر الخازندار ايفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا – شمال سيناء) حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 10241 بطاقة رقم قومى و15541 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها عدا سحب قافلة سجل النهضة "محافظة القاهرة" - سجل نجع حمادى بمحافظة قنا)، والدفع بقافلة جديدة بمحافظة القاهرة أمام سجل الدرب الأحمر) وذلك إعتباراً من يوم 15/4/2023.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 470 بطاقة رقم قومى و197 مصدراً مميكناً.

كما واصلت إدارة الاعلام بالقطاع بإشراف العقيد خالد صالح الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية "المرضى وكبار السن وذوى الهمم"، وإيفاد مأموريات ل8 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي ل287 مواطن ومواطنة بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع.. حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي ل211 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.