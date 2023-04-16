شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 89 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - المحافظه
الإدارة الصحية
اسم المنشأة الصحية
القليوبية
المركز الطبي العام ببنها
ادارة بنها الصحية
جنوب سينا
شرم الشيخ
مركز طب أسرة الرويسات
الشرقية
فاقوس
مركز رعاية الطفل
الزقازيق
مركز رعاية طفل ثاني
الزقازيق
مركز طبي النحال
الإسكندرية
العمراوي
مركز صحة أسرة العمراوي
شرق
مركز طب أسرة سان ستيفانو
وسط
مركز رعاية طفل محرم بك
المنوفية
شبين الكوم
المركز الصحي بشبين الكوم
شبين الكوم
المركز الصحي بميت خاقان
قويسنا
المركز الصحي بقويسنا
الباجور
المركز الصحي بالباجور
بركة السبع
المركز الصحي ببركة السبع
الشهداء
المركز الصحي بالشهداء
منوف
المركز الصحي بمنوف
أشمون
المركز الصحي بأشمون
السادات
المركز الصحي بالسادات
تلا
رعاية طفل تلا
سرس الليان
رعاية طفل بسرس الليان
قنا
قنا
وحدة مدينة العمال
أسيوط
غرب اسيوط
مركز صحى مبارك
مطروح
إدارة مطروح
المركز الطبي ك٤
ادارة العلمين
وحدة العلمين الصحية
بورسعيد
بورسعيد
مركز طب الاسره العرب
الدقهليه
المنصورة
المركز الصحي العام
الاسماعيلية
الاسماعيلية
مركز طب اسرة نفيشة
الاقصر
الاقصر
وحدة طب اسرة الشيخ موسي
الفيوم
بندر الفيوم
مركز طب اسرة كيمان فارس
دمياط
دمياط
طب اسره اول-
الزرقا
طب اسره الزرقا
فارسكور
طب اسره فارسكور
كفر البطيخ
رعايه طفل كفر البطيخ
كفر سعد
طب اسره كفر سعد
دمياط
طب اسره تاني
الوادى الجديد
الخارجة
مركز طبي عيادة الامل
الداخلة
المركز الطبي بموط
بلاط
وحدة طب اسره بلاط
الفرافراة
وحدة طب اسره الكفاح
باريس
وحدة طب باريس
الجيزة
أكتوبر
مركز طبي الحصري
شمال الجيزة
مركز رعاية طفل مدينة العمال
الحوامدية
وحده طب اسره أم خنان
القاهره
روض الفرج
المركز الحضرى
نصر غرب
مركز طبي الحي السادس
المرج
مركز طبي الأندلس
الزيتون
مركز طبي سراي القبة
السيدة زينب
رعاية طفل مصر القديمة
النزهة
مركز طبي المحكمة
الشروق
مركز 100م
المعادي
مركز طبي الخبيري
القاهرة الجديدة
التجمع الخامس
حلوان
اطلس
الوايلى
رعاية طفل العباسية
السويس
الاربعين
مركز طبي الاربعين
كفر الشيخ
كفرالشيخ
المركز الطبى
البحر الاحمر
الغردقة
وحدة الميناء لطب الاسرة
بني سويف
إدارة بنى سويف
مركز طبي باروط
إدارة ببا
المركز الطبى ببا
إدارة ناصر
المركز طبي ناصر
إدارة الواسطى
مركز طبي قمن العروس
سوهاج
سوهاج
مركز رعاية طفل شرق
سوهاج
المركز الطبي
جرجا
المركز الحضري
المنيا
المنيا
مركز رعاية طفل اول
الفكرية
المركز لطبى الشرقى
بنى مزار
المركز الطبى الحضرى
البحيرة
دمنهور
رعاية الهلال
أبو حمص
مركز صحة الأسرة 1
كفر الدوار
رعاية طفل اول
كفر الدوار
رعاية طفل ثان
ادكو
المركز الطبى
رشيد
المركز الطبى
شبراخيت
رعاية الطفل
ايتاى البارود
المركز الطبى
التحرير
رعاية الطفل
كوم حمادة
رعاية الطفل
المحمودية
رعاية الطفل
الدلنجات
المركز الطبى
حوش عيسى
رعاية الطفل
ابو المطامير
رعاية الطفل
وادى النطرون
رعاية الطفل
الرحمانية
رعاية الطفل
غرب النوبارية
المركز الطبى
اسوان
اسوان
مركز رعاية طفل اول
شمال سينا
ادارة العريش
مركز وسط المدينة
الغربية
طنطا ثان
مركز طبي سعيد
المحلة اول
رعاية طفل اول المحلة
زفتى
رعاية طفل زفتى