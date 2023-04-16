شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: نتعاون مع كافة المشروعات الاستثمارية لتُوفر فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى زير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأحد بديوان عام "الوزارة" وفداً من إدارة شركة سامسونج مصر برئاسة جون سو جونج رئيس مجلس الإدارة.

ورحب الوزير حسن شحاتة بالتعاون مع الشركة، ووجه الإدارات المُختصة بالإستجابة لطلب إدارة سامسونج مصر بزيارة "الشركة" للوقوف على أوجه التعاون خاصة فيما يَخص ملف التدريب المهني وتبادل الخبرات ،والتعاون في توفير فرص العمل التي تطلبها في ظل توسعاتها الجديدة.

وقال الوزير، الوزارة حريصة أيضاً على تقديم كافة أشكال التعاون لمساندة كافة المشروعات الإستثمارية المحلية والأجنبية التي توفر فرص العمل وتساند هيكل الصادرات المصرية.

وبحسب بيان صحفي أوضح جون سو جونج، للوزير أن "الشركة" حريصة على متابعة وتنفيذ كافة تشريعات العمل في الدولة المصرية وكذلك التوسع في السوق المصري من خلال فتح فروع جديدة، مشيراً إلى أن السوق المصري يُعتبر من الأسواق الواعدة وبوابة لتصدير منتجات الشركة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتُصدر 85% من إنتاجها من الأجهزة الإلكترونية لأسواق 50 دولة بمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية وعدد من دول قارتي أفريقيا وأوروبا، حيث تبلغ إجمالى استثماراتها 270 مليون دولار أمريكى ،أن الشركة يعمل بها في مصر 3300 عامل،وأن التوسعات الجديدة تستهدف تعيين 600 عامل أخرين ..

حضر اللقاء من إدارة الشركة يون سو كيم خبير الموارد البشرية، وهادي بركات رئيس قطاع الموارد البشرية ، وآلاء طارق مترجمة بالشركة ، ومن الوزارة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة وأمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.