شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 17/4/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:56 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:43
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:58 ص
موعد صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:51 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:51
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:41 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:48
وقت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:15 م
وقت صلاة المغرب 6:09 م
وقت صلاة العشاء 7:27 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:59 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 18: 3
موعد صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:28