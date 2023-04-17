شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخصص 108 ملايين جنيه لتطوير معهد بحوث مكافحة أمراض الكبد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال العام المالي الجاري 2022/23 ، اعتمادات قدرها 108 مليون جنيه لمعهد تيودور بلهارس من أجل استكمال تطوير 6 معامل بحثية، تطوير مبنى بيت الحيوان بالمعهد، تطوير إنذار الحريق والمصاعد، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

ويعد معهد بلهارس أحد المعاهد العلمية البحثية الهامة التي تتبع وزارة التعليم العالي، والرائدة في مجال تشخيص وعلاج الأمراض المتوطنة التى تصيب الجهاز الهضمى والكبد والكلى والجهاز البولى.وسمي علي أسم الطبيب الالماني مكتشف "البلهارسيا".

وتأتي هذه المخصصات في ضوء ما تولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي إهتماما بالغا بتطوير البحث العلمي، وذلك من خلال تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذا دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما تستهدف الحكومة، الانتهاء من مراكز تجميع وتصنيع الأقمار الصناعية بمدينة القضاء، وكذا الانتهاء من معهد البحوث الإلكترونية، مع مواصلة التوسع في الشراكات العلمية العالمية في المشاريع البحثية الممولة من جهات دولية، مثل الاتحاد الأوروبي، ومعاهد الصحة الدولية.

كما وضعت الحكومة في خطتها العام المالي الجاري 2022/23 علي في استكمال مبنى معامل كلية الهندسة، و مبنى ومركز تأهيل كلية العلاج الطبيعي.