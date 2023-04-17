شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مميزات للتعلم بالمدارس المصرية اليابانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024، وحددت الوزارة مجموعة من المميزات للدراسة بالمدارس المصرية اليابانية مقارنة بالمدارس الأخرى، كالتالى:

- مناهج دراسية متطورة، حيث يطبق المنهج المصرى الجديد.

- لغة أجنبية متميزة.

- الدراسة فى هذه المدارس تساهم بشكل كبير فى بناء شخصية الطفل.

- كما يحصل الطالب على خدمة تعليمية متميزة وبيئة تعليمية جاذبة يشارك فيها معلمين مدربين على أعلى مستوى بمشاركة جهات أجنبية مثل الجايكا اليابانية.

- يعمل النظام التعليمى بالمدارس المصرية اليابانية على تحقيق السعادة لأن الدراسة تعتمد على المعرفة بجانب ممارسة الأنشطة وخاصة التوكاتسو وأنشطة فنية ورياضية متميزة.

- يعمل بالمدارس المصرية اليابانية مجموعة من أكفأ المعلمين المتميزين المدربين، إضافة إلى أن سعة الفصول كبيرة ومن ثم الكثافات منخفضة وخدمات و مرافق مجهزة بشكل كبير وخاصة الملاعب.

- هناك برنامج يومى للطلاب تمس حياة الطفل اليومية منها النظافة الشخصية ونظافة المكان اى الفصول والعمل الجماعى والاجتماعات وتبادل الأدوار حيث ينعكس هذا البرنامج على شخصية الطفل فى حياته اليومية فى منزله وتعامله مع الأخرين.

وقررت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مد فترة التقديم للطلاب بمرحلة رياض الأطفال والمعلمين والوظائف حتى 5 مايو، نظرا للإجازات الرسمية وطلب أولياء الأمور والمعلمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجاري، ، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام، كذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

يذكر أن إجمالي عدد المدارس 51 مدرسة في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.