شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس سى بين الطلاب تستمر 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكرعن فيروس سى لطلاب المدارس الإعدادية تهدف إلى تقديم خدمة الفحص المبكر والعلاج بالمجان.

وتابعت الوزارة، "الفحص يتم باستخدام الكواشف السريعة".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب للجان الكبد بفروع هيئة التأمين الصحى لإجراء مزيد من الفحوص الطبية والتحاليل، مشيرة إلي أنه يوجد 24 لجنة ويستمر عمل المبادرة لمدة 5 سنوات لضمان الحفاظ على مصر خالية من فيروس سى.

من جانبه، أشار الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال 412 فريقا طبيا مدربا تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكداً على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.