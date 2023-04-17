شكرا لقرائتكم خبر عن السباح محمد الحسينى يستقبل الإيطالي فلاڤيو من "الداون سندروم" فى ملتقى أبطال التحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفرعون المصرى السباح محمد الحسينى عابر المانش، السباح الإيطالى "الداون سندروم" ڤلاڤيو ( Flavio locci )، عن طريق برنامج سكايب فى برنامجه أبطال بلس المذاع على موقع كورة بلس، حيث عبر السباح الايطالى من ذوى الهمم، عن أمنياته أن يزور مصر ويسبح فى النيل مع محمد الحسينى ويسلم على الرئيس السيسى.

وفى هذا السياق، بدأت جمعية بناة الوطن برئاسة المستشار أحمد فتحى، التنسيق والسعى لتنظيم فعالية وحدث هام يجمع السباحين الدوليين المصرى ونظيره الإيطالى تحت اسم ملتقى أبطال التحدى بعنوان "الفرعون المصرى وقيصر روما"، وذلك تحت رعاية لوزارة التضامن الاجتماعى.

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واستعدادا لتنظيم هذا الحدث، زار المستشار أحمد فتحى رئيس الجمعية القنصل الإيطالى، القنصلية الإيطالية بالإسكندرية، للتنسيق معها، وأكد الجانبان أن مصر وإيطاليا تربطهما علاقات وطيدة وترابط قوى ويعد هذا الحدث بمثابة لقاء للحضارات من بوابة الرياضة كوسيلة للحب والتعارف والصداقة بين الشعوب، خاصة وأن هذا الحدث هو الأول من نوعه ومقرر أن يقام أوائل مايو المقبل فى الإسكندرية عروس البحر المتوسط وتتبعه فى فعالية أخرى فى نهر النيل بالقاهرة.

يذكر أن السباح المصرى محمد الحسينى قد دفعه حبه للسباحة وهو فى السادسة من عمره وحتى بلوغه سن الـ 17 سنة أن يدخل بطولات محلية ودولية ويحصل على ميداليات عديدة والمشاركة فى بطولة العالم بإيطاليا فى فلورنسا 2016، والمشاركة أيضا مع الكابتن خالد شلبى مدربه الذى تبنى موهبته فى 3 بطولات دولية بالغردقة "مياه مفتوحة"، ورفع علم مصر فى افتتاح قناة السويس، وكان له احتكاك بالمياه المفتوحة، وجاءته الفكرة بأن يحاول عبور فردى للمانش.

وكان الفرعون المصرى يتمرن كل يوم مرة الصبح وأخرى بعد الظهيرة، لمدة 6 أيام، لمدة 5 ساعات، ويسبح فى الساعة 3 كم محاولا للوصول إلى 36 كيلو، وخاض تدريبات قاسية بمدينة الغردقة.

وأقل ما يمكن أن يقال عن محمد الحسينى الشاب المصرى أنه نموذج مشرف، لم توقفه الإعاقة فى أن يصل إلى هذه المرحلة فى السباحة ويضيف تقديرا جديدا لمصر بعبوره بحر المانش، فهو يمثل رسالة للعالم والإنسانية.







