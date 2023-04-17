مواعيد قطارات السكة الحديد على خطوط الوجهين البحرى والقبلى.. التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365، قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012