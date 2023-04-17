شكرا لقرائتكم خبر عن "معارض أهلا رمضان" تطرح كعك العيد بأسعار مخفضة.. طبق مشكل بـ 120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد معارض "أهلا رمضان" إقبالا كبيرا من قبل المواطنين؛ لشراء احتياجاتهم من الكعك والبسكويت والملابس بأسعار مخفضة، وذلك مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

-الكعك بسعر 120 جنيها للكيلو الواحد.

-البسكويت بسعر 110 جنيهات للكيلو الواحد.

-البيتي فور بسعر 110 جنيهات للكيلو الواحد.

-السابليه بسعر 150 جنيها للكيلو الواحد.

-طبق كعك مشكل "1 كيلو" (كعك، وبسكويت، وسابليه، وغريبة وبيتي فور) بسعر 120 جنيها.

-طبق كنافة سادة (1 كيلو) بسعر 85 جنيها للكيلو الواحد.

-طبق حلويات مشكل (1 كيلو) بسعر 80 جنيها.

-طبق حلويات مشكل (500 جم) بسعر 40 جنيها.

يُذكر أن الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس ادارة الغرفة قامت بافتتاح وتشغيل معرض فيصل للجمهور بمناسبة عيد الفطر المبارك وذلك بعد تجهيز أجزاء من المعرض لعرض منتجات ومستلزمات الأسرة المصرية فى العيد من الكعك والبسكويت واللحوم والملابس والأحذية.

وأشار ناصر إلى أن معرض فيصل للسلع واللحوم والملابس يتميز بتخفيضات تصل إلى أكثر من 20٪ من أسعار السوق وذلك تيسيرا على المواطنيين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على توفير السلع المواطنيين بأسعار مناسبة وبمواصفات جيده فى إطار المبادرات الرئاسية بالتعاون بين الغرفة التجارية ومحافظة الجيزة وبرعاية وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التموين.