شكرا لقرائتكم خبر عن %84 من القراء يؤيدون تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة؟"، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة. وأيد 84% مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة، بينما رفض 16% مطالب تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة.

نتيجة الاستطلاع