شكرا لقرائتكم خبر عن 10مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية تقدم خدمة تعليمية مميزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص، نتج عنها دخول مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية الخدمة، خلال العام الدراسى الحالى، بمعدل 5 مدارس، إضافة إلى دخول 5 خلال العام الدراسى المقبل، وشملت التالى:

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وتعمل على تصنيع وصيانة الاسطبات ومقرها محافظة الشرقية.

- مدرسة ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ويتلقى الطلاب فيها خدمة تعليمية تخصصات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بمحافظة أسيوط.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تجارة حديثة بمحافظة الإسكندرية.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تسويق الخدمات المالية بمحافظة المنيا.

- مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات تخصص تطوير برمجيات بمحافظة الجيزة.

- مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تكنولوجيا إدارة المنشآت بمحافظة القليوبية.

- مدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة.

- مدرسة سى إف سى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة بمحافظة قنا.

- مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تخصص تشغيل ماكينات سى إن سى والروبوتات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

- مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشمل تخصص تشغيل وصيانة معدات الصناعات الدوائية والغذائية وتطوير برمجيات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تعتمد على مرتكزات أساسية تشمل منظومة تطبق المعايير الدولية، ومناهج دراسية قائمة على الجدارات، وفق نظام تقييم يشمل الطالب والمعلم لإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عال، وتأهيلهم لسوق العمل في مصر والخارج، كما يتيح هذا النوع من المدارس مسارات ثلاثة لخريجيه وهي الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وباقي الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة، وهو ما يؤكد مرة أخرى أهمية الاستمرار في العمل المشترك.

وأشارت إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت زيادة في الإقبال عليها، وأنها خلقت حالة من الرغبة للالتحاق بها نظرًا لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، موضحة أن الوزارة تعمل على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها لأنها أصبحت مركز جذب يقصده العديد من الطلاب بمختلف أنحاء مصر لكونها نموذج يعبر عن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فى الحكومة المصرية.