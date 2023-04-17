شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الزراعة لـ"أ ش أ": رفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات الوزارة خلال الأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى أحمد إبراهيم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة خلال فترة الأعياد.. مشيرا إلى أنه تم إلغاء الإجازات بقطاعات الوزارة الخدمية، واستمرار العمل بها خلال الإجازة لخدمة المواطنين.