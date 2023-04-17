شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إعلام: مسلسل الكتيبة 101 للمتحدة يؤرخ لفترة عصيبة ويجمع بين الوطنية والوثائقية والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الدكتورة شاهندة عاطف فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن مسلسل الكتيبة 101 استعان بالنجوم الكبار أصحاب القبول لدى الشباب المصرى، وتم إخراج المسلسل بطريقة عصرية مستغلة أفضل التقنيات الحديثة فى التصوير والمونتاج والإضاءة وصولا إلى المسلسل الرائع، موضحة أن الحلقة الأخيرة من المسلسل كانت حلقة وثائقية بالكامل ترصد مقاطع وتسجيلات وشهادات لم تسمع من قبل، وكان خلطا دراميا وثائقيا بشكل ممنهج علمى يعكس تضافر جهود الدراما والفن مع الوثائقية من جانب آخر.
وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة على الشاشات التليفزيونية بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدالله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.