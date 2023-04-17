شكرا لقرائتكم خبر عن طرح رنجة فاخرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 90 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات الرنجة بفروع الشركات التابعة بسعر الكيلو بـ 90 جنيها .

كما حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كميات كبيرة من منتجات كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25 %، بالإضافة إلى طرح أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة أيضا.

وتستهدف الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، إنتاج كميات كبيرة من منتجات الكعك والبسكويت بجميع أنواعها في منافذ التابعة للشركة والتي تصل إلى 15 منفذا بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، بجانب توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية كما يتم منح نسبة خصم تصل لـ 10% لطلبات الجملة، الخاصة بتعاقد الشركات والمؤسسات

على جانب أخر، تتابع غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك، اليوم، اللجنة المشكلة لمراقبة الأسواق وربط غرفة العمليات المركزية بفروع الجهاز في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية للتأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق خلال الاحتفالات بشم النسيم .