شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال شم النسيم لطرح الأسماك بتخفيضات 25% والان مع تفاصيل الخبر
وتستهدف الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، إنتاج كميات كبيرة من منتجات الكعك والبسكويت بجميع أنواعها في منافذ التابعة للشركة والتي تصل إلى 15 منفذا بالقاهرة والجيزة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، بجانب توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية كما يتم منح نسبة خصم تصل لـ 10% لطلبات الجملة، الخاصة بتعاقد الشركات والمؤسسات
على جانب آخر، تتابع غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك، اليوم، اللجنة المشكلة لمراقبة الأسواق وربط غرفة العمليات المركزية بفروع الجهاز في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية للتأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق خلال الاحتفالات بشم النسيم .