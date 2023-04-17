شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة الوادى الجديد فى تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بمرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر
وصعد كل من، فريق خماسى كرة القدم الشاطئية للبنين وفريق السلة للبنات وتنس الطاولة بجامعة الوادي الجديد، كما أن فريق كرة القدم قام بالتصفية على مستوى الجامعة ثم صعد لدور الثمانية وقابل نادى الوادى الجديد وفاز عليه بأربعة أهداف نظيفة، ثم تقابل مع فريق باريس وتغلب عليه بخمسة أهداف دون رد، وأخيرا لاقى منافسه فريق البشندى من الداخلة وتغلب عليه بخمسة أهداف بلا رد، وفى منافسات السلة للبنات صعد فريق الجامعة للنهائيات بعد تخطيه فريق مركز شباب الخارجة (الساحة)، كما صعدت الطالبة آية سعد محمد فى تنس الطاولة .
وهنأ رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اللاعبين والأجهزة الفنية للفرق التى ستمثل الجامعة فى التصفيات النهائية لأولمبياد المحافظات الحدودية متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.
** المجموعة الأولي (جامعة 6 أكتوبر - جامعة حلوان - جامعة بنها - جامعة المنوفية).
** المجموعة الثانية (جامعة بني سويف - جامعة المنصورة -جامعة قناة السويس - التعليم العالى).
وانتهت مباريات اليوم الأول من الأدوار النهائية المقامة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية والتي تقام في الفترة من 4/13 إلى 4/15 وقد أسفرت نتائج اليوم الأول عن الآتي:
- التعليم العالى (2) × المنصورة (1)
- بني سويف (2) × قناة السويس (1)
- بني سويف (2) × المنصورة (0)
- ٦ أكتوبر (0) × حلوان (0)
- بنها (0) × المنوفية (0)
- ٦ أكتوبر (0) × بنها (2)