شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عودة مسير قطارات خط الشرق لجداولها السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم حركة مسير قطارات خط الشرق لجداولها السابقة الصادرة فى أول يناير 2023، وذلك حسب ما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويأتى ذلك تزامناً مع الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع نفق (أحمد عرابى) أسفل خطوط السكة الحديد بحوش محطة الزقازيق بمحافظة الشرقية مع إعادة مسير قطارات 332 & 343 & 1112 & 1418 للمسير طريق خط الشرق وبنفس جداولها السابقة قبل البدء في اعمال تنفيذ مشروع نفق (أحمد عرابى).

وفى السياق، أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات جديدة بشأن سفر الركاب بالقطارات على خطوط السكة الحديد بالوجه القبلي بالتزامن مع بداية انطلاق قطارات مخاصيص عيد الفطر المبارك.

وجاءت تعليمات السكة الحديد للسائقين:

- منع الركاب من السفر بالسبنسات والعربات غير المخصصة لسفر الركاب علاوة على ما جاء بالقانون رقم 240 لسنة 1979 بتعديل المادة رقم 170 مكرر من قانون العقوبات.

- المرجو من المهندسين رؤساء الإدارات المركزية لقطاع المسافات الطويلة والمناطق الاستعداد والتنبيه بتعيين قوة الجر والعربات اللازمة لهذا التشغيل خلال فترة تشغيل مخاصيص عيد الفطر.

- اتخاذ اللازم نحو المعاونة فى الرقابة ومنع دخول ركاب بدون تذاكر ومراقبة الحالة على الشبابيك وتأمين جميع القطارات ومنع الباعة الجائلين من ركوبها ومنع ركوب الجمهور من الأحواش.

- على مديري العموم ومديري الإدارات ومفتشى النقل والحركة ضرورة التواجد بمحطات القيام والمحطات المركزية لمراقبة الحالة وتصريف الزحام بالمحطات والعمل على راحة الجمهور وإعداد التعليمات المحلية لجميع المختصين لتنفيذ التعليمات بكل دقة ومراقبة انتظام حركة مسير القطارات.