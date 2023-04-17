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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشهد فعاليات قرعة موسم الحج 2023 والان مع تفاصيل الخبر
كما أعلن الدكتور أيمن عاشور فوز (10) أعضاء هيئة تدريس بالجامعات المصرية وهم: (2) بجامعة دمياط، (5) بجامعة القاهرة، (1) جامعة الإسكندرية، (1) الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، (1) جامعة الأقصر، بالإضافة إلى (10) أعضاء هيئة تدريس احتياطيين، معلنًا فوز (2) موظفين بالجامعات التكنولوجية، (1) بجامعة برج العرب التكنولوجية، (1) جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بالإضافة إلى (2) موظفين احتياطيين، مشيرًا إلى فوز(1) موظفًا بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف الوزير فوز (13) موظفًا بالجامعات الحكومية، (2) بجامعة قناة السويس، (1) بجامعة المنوفية، (3) بجامعة بنها، (1) بجامعة الإسكندرية، (1) بجامعة جنوب الوادى، (1) بجامعة المنيا، (1) بجامعة الإسكندرية، (1) بجامعة المنوفية)، (1) بجامعة عين شمس، (1) جامعة حلوان، بالإضافة إلى (5) موظفين احتياطيين.
ومن جانبه، أشار أحمد الشيخ إلى أن إجمالى المتقدمين لهذا العام 266 مرشحًا موزعين على النحو التالى: ("15" ديوان عام وزارة التعليم العالى والمعاهد الحكومية، "3" قطاع البحث العلمى، "9" أكاديمية البحث العلمى والمراكز البحثية، "84" موظفًا بالجامعات الحكومية والأهلية، و"144" عضو هيئة تدريس بالجامعات الحكومية والأهلية، "10" الجامعات التكنولوجية، "1" المجلس الأعلى للجامعات)، موضحًا أن عدد التأشيرات بلغ 35 تأشيرة هذا العام مقارنة بـ5 تأشيرات فقط العام الماضى موزعة على النحو التالى: ("3" ديوان عام وزارة التعليم العالى والمعاهد الحكومية، "1" قطاع البحث العلمى، "5" أكاديمية البحث العلمى والمراكز البحثية، "13" موظفًا بالجامعات الحكومية والأهلية، و"10" أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والأهلية، "2" الجامعات التكنولوجية، "1" المجلس الأعلى للجامعات).