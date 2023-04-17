شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدق على تقرير نظام التوقيت الصيفى.. وبدء العمل الجمعة الأخيرة من أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية