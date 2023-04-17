شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. فتح المجمعات الاستهلاكية فى شم النسيم لطرح الأسماك بتخفيض 25% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها فتح وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة اليوم الإثنين خلال احتفالات شم النسيم لطرح السلع الغذائية ومنتجات الأسماك والرنجة واللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال شم النسيم لطرح الأسماك بتخفيضات 25%
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