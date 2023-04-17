شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. فتح المجمعات الاستهلاكية فى شم النسيم لطرح الأسماك بتخفيض 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها فتح وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة اليوم الإثنين خلال احتفالات شم النسيم لطرح السلع الغذائية ومنتجات الأسماك والرنجة واللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة اليوم الإثنين خلال احتفالات شم النسيم لطرح السلع الغذائية ومنتجات الأسماك والرنجة واللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%. أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه طبقا للحسابات الفلكية، فهلال شهر شوال سيولد الخميس وسيستمر فى الأفق فترات زمينة ليست بالقليلة. البحوث الفلكية: هلال شوال يولد الخميس ويبقى فى الأفق فترات ولا داعى للبلبلة طرحت منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات الرنجة بفروع الشركات التابعة بسعر الكيلو بـ 90 جنيها . تستطلع دار الإفتاء، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1444هجريا، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال الخميس المقبل.. وتحدد أول أيام عيد الفطر أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون متزنة وغير معقدة أو تحمل ألغازا، كما أن الإجابة لن تكون محيرة وستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى مستويات الطلبة المختلفين. التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة متزنة ومتدرجة من حيث الصعوبة كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس تزامنا مع أجواء شم النسيم اليوم الإثنين، حيث تسود البلاد أجواء مشمسه وحارة على كافة الأنحاء. الأرصاد: أجواء شم النسيم حارة وزيادة فترات سطوع الشمس طرح رنجة فاخرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 90 جنيها للكيلو أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موافقته على توصيات لجنة تنظيم كرة القدم للشباب واللجنة الطبية التابعة للكاف، بإجراء تعديلات على المادة 27 من لائحة بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، والتي سيتم تنفيذها بدءاً من نسخة العام الجارى التى تقام فى الجزائر خلال الفترة من 29 أبريل الجارى حتى 19 مايو المقبل. كاف يعتمد أشعة الرنين لتحديد أعمار اللاعبين قبل أمم أفريقيا تحت 17 سنة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال شم النسيم لطرح الأسماك بتخفيضات 25%

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بعدم الانخداع بالارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وغدا (الإثنين والثلاثاء)، حيث متوقع أن يعقبه انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة.

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة ويفضل عدم ارتداء الملابس الصيفية