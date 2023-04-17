شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية: ما يحدث فى البلاد شأن داخلى ينبغى تركه للسودانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، على أن ما يحدث في البلاد شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع قد بدأت بالهجوم على مقر سكن رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق عبد الفتاح البرهان ببيت الضيافة.

وأشارت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها إلى أن رئيس مجلس السيادة قد أصدر قراراً بحل الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة على الدولة، وسيتم التعامل معها على هذا الأساس، مؤكدا أن قوات الجيش السوداني تمكنت من إلحاق الهزيمة بالمتمردين وكبدتهم خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات.

وأشارت الوزارة إلى أن المجتمع الدولي سعى لإقناع قيادة الدعم السريع بالإندماج في القوات المسلحة السودانية وفشل لتعنت قادتها في قبول هذا الأمر، موضحة أن الجهات المختصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية جميع مقار ومنسوبي البعثات الدبلوماسية المعتمدة فى الخرطوم.