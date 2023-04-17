شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بإعلام القاهرة: دراما المتحدة متنوعة وتقدم قوالب تناقش مشاكل مجتمعية والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الدكتورة بسنت مراد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن اختيار الشخصيات فى مسلسلات دراما الشركة المتحدة هذا العام شهدت تميز واضح على مستوى ومختلف القوالب الدرامية للشركة، وأغلبها دراما تتناول قضايا مجتمعية ومشاكل فى المجتمع مثل مسلسل عملة نادرة الذى يرصد العادات والتقاليد بمنع الميراث عن السيدات والمطالبة بحقها موضحة أن المسلسل طرح قضية فى غاية الأهمية.
وذكرت أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن أداء دنيا سمير غانم فى مسلسل جت سليمة مميز جدا ويستهدف الأطفال وقطاع كبير يتابع هذا العمل الدرامى الذى اتسم بالتميز فى القصة والملابس والسيناريو والتصوير وكافة جوانب العمل الدرامى، موضحة أن مسلسل جعفر العمدة حقق نجاحا كبيرا أيضا واستحوذ على اهتمام قطاع كبير من المشاهدين.