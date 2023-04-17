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شكرا لقرائتكم خبر عن معارض دكان الفرحة توفر 25 ألف قطعة ملابس لـ2500 أسرة بالغربية وأسوان والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف، أن معرض محافظة الغربية تضمن 10 آلاف قطعة ملابس استفادت منها 1000 أسرة من الأسر المعد لهم دراسة حالة اجتماعية، كما تضمن معرض محافظة أسوان 15 ألف قطعة ملابس، فضلا عن 1500 بطانية و8000 قطعة مفروشات و12000 لعبة أطفال 9000 قطعة أدوات مكتبية ومدرسية لصالح 1500 أسرة مستحقة
وأوضح، أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.
ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 1.5 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 500 ألف مواطن، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف تنفيذ أكبر حملة كساء في المرحلة الجديدة من المبادرة لتوفير الملابس لصالح مليون مواطن مستحق بأكثر من مليوني قطعة ملابس.
معارض دكان الفرحة لصندوق تحيا مصر توفر 25 ألف قطعة ملابس