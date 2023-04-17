شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد إجراءات تقييم طلاب أولى وثانية ثانوى المتغيبين عن امتحان الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وإجراءات تقييم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام الذين تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأوضحت الوزارة، أنه إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر يعقد له امتحان تكميلي في الجزء الذي تمت دراسته نهاية العام الدراسى عقب امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويؤدي الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل مع امتحان الدور الثاني ، ويكون امتحانه في الجزء من المنهج الذى تمت دراسته، وفي حال وجود أكثر من مادة امتحانية في اليوم الواحد وتغيب الطالب عن أداء امتحان المادة الاولى يحق له أداء الامتحان في المادة الثانية لذات اليوم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعداد أسئلة الامتحان فى كل مادة من مناهج الفصل الدراسي الثاني مع مراعاة الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتى، وتكون الأسئلة فيما درسه الطلاب فعليا، إضافة إلى أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي ومدير عموم تنمية المواد الدراسية، مشددة على أن الأسئلة تراعى الفروق الفردية بين مستويات الطلاب ومتدرجة من السهل إلى الأصعب.

وأكدت الوزارة على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه مشددا على المختصين بوضع وإدخال الامتحانات وهم أعضاء التطوير التكنولوجي والتوجيه، على المنصة، للانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز و مراجعة وإتاحة الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بأسبوعين، والرجوع للدعم الفنى لسرعة تلافى أية ملاحظات، والتنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا بمراجعة البنية التكنولوجية للتأكد من صلاحيتها والرجوع إلى الدعم الفنى لسرعة تلافى أية ملاحظات.