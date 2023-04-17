شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر قطارات تالجو من القاهرة لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان، ومحطات الوقوف، وذلك بالتزامن مع اقتراب إجازة عيد الفطر وزيادة الإقبال على حجز قطارات السكة الحديد وخاصة على خط الصعيد.

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط الصعيد:

من القاهرة لأسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيه، والدرجة الثانية 250 جنيها.

من القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه.

من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيها والدرجة الثانية 350 جنيها.

من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه.

من القاهرة لأسوان 700 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 550 جنيها.

محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي " الجيزة – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - إدفو – كوم أمبو - أسوان".

ويأتى امتداد مسير رحلات التالجو بخط القاهرة / أسوان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها الوحدات المتحركة وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، حيث إن تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوروبية.