شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس بإعلام القاهرة: دراما الـ15 حلقة للشركة المتحدة حققت تنوعا فى المضمون والبعد عن المط والتطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مروة محمود مدرس الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت فى تحقيق تنوع كبير فى مسلسلات رمضان 2023، خاصة بإنتاج دراما الـ 15 حلقة فى أكثر من قالب درامى، وهو ما سمح بتحقيق التنوع فى المضمون، خاصة وأن المجتمع العربى بشكل عام يلجأ فيه الكتاب للمط والتطويل فى الأحداث والحشو حتى يغطى العمل الدرامى الـ 30 حلقة مدة شهر رمضان وذلك دون داعى.

وأوضحت الدكتورة مروة محمود فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن فكرة الـ 15 حلقة فى دراما رمضان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرار صائب ويتماشى مع متطلبات الجمهور المصرى، ويحقق التنوع فى تقديم أكثر من قالب درامى سواء كوميدى أو وطنى أو تناول قضية مجتمعية معينة وهو الأمر الذى ينعكس لصالح الجمهور المصرى بتوفير تنوع يتماشى مع اذواق الجمهور.

وتابعت مدرس الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن مسلسلات الدراما الـ15 حلقة تشجع الجمهور على المتابعة خاصة وأن تصاعد الاحداث فى المسلسل سريع وواضح للجمهور .