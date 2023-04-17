شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام الشروق: دراما المتحدة تناولت معالجة قضايا المرأة وعكست دور القوى الناعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سهير صالح عميد أكاديمية الإعلام بالشروق، إن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، فى مسلسلات رمضان 2023 حققت تنوعا كبيرا على كل المستويات والقوالب الدرامية، إضافة إلى تناولها معالجة قضايا المرأة فى المسلسلات والتطرق لقضايا شائكة مسكوت عنها لفترة طويلة وظهورها فى موسم رمضان قوى باختيار نجوم كبار استطاعوا تحقيق مكاسب متعددة فى مقدتها لفت النظر لقضايا المرأة سواء العنف الممارس ضدها فى عدم الحصول على الميراث، وهى قضية مستمرة لسنوات دون تدخل أو طرح ومن الأمور المسكوت عنها فى المجتمع.

وأضافت الدكتورة سهير صالح فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مسلسل تحت الوصاية تناول مشكلة الولاية للأطفال، وهى قضية فى غاية الأهمية والمفترض أن يحدث تحرك لتعديل القوانين الحالية كى تتواءم مع المعطيات فى المجتمع حاليا مثلما حدف فى تقنين موضوع الرؤية، مشيرة إلى أن دراما رمضان عكست دور القوى الناعمة للدراما فى مناقشة قضايا المجتمع وتمثل ناقوس خطر يلفت انتباه المسؤولين وقادة الرأي بوجود مشكلة يعانى منها الجمهور دون وجود قوانين تنظمها.

كانت قالت الدكتورة سهير صالح عميد أكاديمية الإعلام بالشروق، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حققت التجديد من خلال إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة، مشيدة بعودة هذا النوع من الإنتاج الذى يتميز بالإيقاع السريع وتكثيف الفكرة بما يجعل المشاهد لم يشعر بالملل من المتابعة.

وأضافت عميد أكاديمية الإعلام بالشروق، أن الشركة المتحدة قدمت عمل درامى متكامل بمسلسلات الـ15 حلقة التى تتميز بالأحداث المتعاقبة والمتلاحقة وتعتمد بشكل كبير على التشويق وتجنب المشاهد من الحشو والتطويل والبعد عن المضمون والمد فى حلقات المسلسل لتغطى شهر رمضان بالكامل.