شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أكياس بلاستيك مجانا على زوار حديقة الحيوان بالجيزة للحفاظ على نظافتها..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بوابات حديقة الحيوان بالجيزة، منذ فتح أبوابها صباح اليوم أمام المواطنين والزوار بمناسبة عيد شم النسيم، تواجد عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة؛ لتوزيع أكياس بلاستيكية مجانا على زوار الحديقة حفاظا على نظافتها وجمالها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت الهيئة العامة للنظافة والتجميل، توزيع عدد كبير من أكياس القمامة مجانا على رواد الحدائق والمتنزهات العامة بالجيزة، شملت حديقة الأورمان وحديقة الحيوان والمنطقة الأثرية بالهرم وحديقة السكري بأرض المطار؛ للحفاظ على نظافة تلك الأماكن خلال الأعياد والارتقاء بالصورة الحضارية لها، وذلك تحت إشراف شفيق جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

واستقبلت حديقة الحيوان بالجيزة المواطنين اليوم منذ التاسعة صباحا للاحتفال بعيد شم النسيم، وذلك حتى الساعة 2.30 عصرًا، بأسعار تذاكر 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين.

جدير بالذكر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلف الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وعيد الفطر المبارك، مشددا على ضرورة تكتيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس ودور العبادة وعدم السماح بوجود أية إشغالات مع الاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.



توزيع أكياس بلاستيكية مجانية على زوار حديقة الحيوان في الجيزة



توزيع أكياس بلاستيكية على زوار حديقة الحيوان



توزيع أكياس بلاستيكية مجانية على زوار حديقة الحيوان



توزيع أكياس بلاستيكية على زوار حديقة الحيوان بالجيزة