شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان: تكليف كل أطباء دفعة 2021.. ولا صحة لدمج دفعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن الدكتور محمد علاء الأمين العام قد عقد اجتماع على هامش الجمعية العمومية، مع ممثلي دفعة 2021 وحضر ممثلا عنهم، الدكتورة بثينة محمود، الدكتورة رنا أحمد عبد الكريم، الدكتور محمود عاطف، الدكتور عمر ياسر ، الدكتور إبراهيم الجعفري، والدكتور لؤي الدين أحمد.

وأوضحت أنه بعد مناقشات وطرح تساؤلات خريجي 2021 بخصوص التكليف، فإنه تم التأكيد على وجود تكليف لكل أطباء دفعة 2021 طبقا لقرار مجلس الوزراء، وأنه لا صحة لما يقال عن دمج تكليف دفعة 21 و22، وأكد الأمين العام أن النقابة على تواصل دائم مع الوزارة واللجنة ‏العليا للتكليف للتنسيق بشأن إجراءات التكليف والإعلان عنه وقت الانتهاء من الإجراءات التي تسير بصورة طبيعية حتى الآن.

كانت قد انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، الأربعاء 12 أبريل 2023، وقد تم اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2021 بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وطرح تقارير الأمانة العامة، أمانة الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية والموازنة التقديرية التى يعرضها المجلس واعتمادها، وتعيين مراقب للحسابات.

كما تم مناقشة اللائحة الداخلية للنقابة واعتمادها، ومناقشة تعديلات لائحة أداب وتقاليد المهنة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة واعتمادها -بعد حذف المادة الخامسة، بالإضافة إلى اعتماد مقترح بخصوص زيادة الدعم السنوي للنقابات الفرعية إلى 40 ألف جنيهاً، ومقترح بعمل وثيقة تأمين المسؤولية المهنية (الأخطاء المهنية)، ومقترح بخصوص رسوم القيد للدفعات الجديدة واعتماده.