شكرا لقرائتكم خبر عن معارض "أهلا رمضان" تطرح الأسماك والرنجة بأسعار مخفضة خلال احتفالات شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر معارض "أهلا رمضان" فى استقبال المواطنين اليوم الإثنين، خلال احتفالات شم النسيم لتوفير السلع الغذائية والأسماك والرنجة وطرحها بأسعار مخفضة، كما فتحت وزارة التموين منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم ، وصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

على جانب آخر، تتابع غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك اليوم الإثنين، اللجنة المشكلة لمراقبة الأسواق وربط غرفة العمليات المركزية بفروع الجهاز في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق خلال الاحتفالات بشم النسيم.

ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.