شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تقييم طلاب الثانوى العام فى نهاية العام بامتحانات إلكترونية وورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تقييمات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى امتحانات نهاية العام الدراسى بشكل ورقيا وإلكترونيا، بواقع 85% على التابلت و15% ورقيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعداد أسئلة الامتحان فى كل مادة من مناهج الفصل الدراسي الثاني مع مراعاة الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى، وتكون الأسئلة فيما درسه الطلاب فعليا، إضافة إلى أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي ومدير عموم تنمية المواد الدراسية، مشددة على أن الأسئلة تراعى الفروق الفردية بين مستويات الطلاب ومتدرجة من السهل إلى الأصعب.

وأكدت الوزارة على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه مشددا على المختصين بوضع و ادخال الامتحانات وهم أعضاء التطوير التكنولوجي والتوجيه، على المنصة، للانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز و مراجعة وإتاحة الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بأسبوعين، والرجوع للدعم الفنى لسرعة تلافى أية ملاحظات، والتنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا بمراجعة البنية التكنولوجية للتأكد من صلاحيتها والرجوع إلى الدعم الفنى لسرعة تلافى أية ملاحظات.