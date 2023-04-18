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الرئيس السيسى: مستعدون للوساطة بين الأطراف السودانية لحقن الدماء

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر مستعدة للوساطة بين الأطراف السودانية لحقن الدماء، خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف الرئيس السيسى: "إننا نكثف اتصالاتنا مع أشقائنا بالسودان وصولاً إلى وقف إطلاق النار".

وتابع الرئيس السيسى: "نعمل على التفاوض من أجل الوصول إلى حل حيال هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن حقناً للدماء، والاتصالات لا تنتهي مع الأطراف السودانية لحقن الدماء في السودان واستعادة الاستقرار"

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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