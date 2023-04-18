شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: التدخل في شئون الدول لا يكون في مصلحة العلاقات والتاريخ يسجل كل شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر لا تتدخل أبدا في شئون الدول لأن التدخل لا يكون في مصلحة العلاقات، مشيرا إلى أن التاريخ يسجل كافة المواقف، خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف الرئيس السيسى: "نسعى لإحداث حالة الهدوء واستعادة الاستقرار والأمن في السودان وهذا الدور الذي نقوم به، متابعا: "الاتصالات مستمرة مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتشجيعهم على إيقاف إطلاق النار".