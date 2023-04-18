شكرا لقرائتكم خبر عن نزل تطبيق "يا خبر" لمواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق تطبيق "يا خبر" لمواجهة الشائعات والأخبار المضروبة والمغلوطة، الذي يعتبر من الأفكار الجديدة والمبتكرة في مجال الإعلام الرقمي، ويعتمد التطبيق على نشر الأخبار الصحيحة من مصادرها الأصلية، وذلك تحت شعار "اعرف الخبر الصح من المضروب"